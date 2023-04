“Tavassi, perché devi vincere tu”. GF Vip, fuori lo hanno già detto: c’erano loro a urlarlo (Di lunedì 3 aprile 2023) Edoardo Tavassi, la notizia si diffonde presto tra i fan. Si contano le ore ormai dentro la casa del GF Vip 7 in attesa di scoprire chi vincerà l’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma la tensione sembra essere alle stelle anche fuori dalla casa di Cinecittà. Cosa sta succedendo tra i fan. Urla fuori dal GF Vip 7 per Edoardo Tavassi. La sorpresa arriva a poche ore dal grande finale ed è destinata proprio a lui: “Allora, Carmen ci siamo. Il megafono c’è, la casa c’è… devi urlare: ‘Tavassi, sono Carmen con tua sorella. Ti vogliamo bene’. Ok? Va bene”. E la voce è proprio quella di Guendalina Tavassi che ha deciso di recarsi fuori dalla casa insieme a Carmen Di Pietro. Leggi anche: “Tavassi, devo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Edoardo, la notizia si diffonde presto tra i fan. Si contano le ore ormai dentro la casa del GF Vip 7 in attesa di scoprire chi vincerà l’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma la tensione sembra essere alle stelle anchedalla casa di Cinecittà. Cosa sta succedendo tra i fan. Urladal GF Vip 7 per Edoardo. La sorpresa arriva a poche ore dal grande finale ed è destinata proprio a lui: “Allora, Carmen ci siamo. Il megafono c’è, la casa c’è…urlare: ‘, sono Carmen con tua sorella. Ti vogliamo bene’. Ok? Va bene”. E la voce è proprio quella di Guendalinache ha deciso di recarsidalla casa insieme a Carmen Di Pietro. Leggi anche: “, devo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jonidagoci : @aleegriffin03 Che poi non so come farli entrare in testa che è stata Micol a lasciare il bau e non lo vuole perch… - tiroasegno : Solo oggi vi siete accorti di come gioca Tavassi... secondo voi perché qualche giorno fa, di mattina, parlavano di… - Andreafiore58 : RT @MangelaVilo: ATTENZIONE per stasera: è possibile che vengano sommati i voti ottenuti dai concorrenti, quindi se Nikita è in gioco non v… - iwantoeatyourp : RT @federic0x1: io non so cosa accadrà stasera perché le variabili sono tante, si parla di nikita, oriana, tavassi l’unica cosa che so è ch… - MeryyyBettt : RT @MangelaVilo: ATTENZIONE per stasera: è possibile che vengano sommati i voti ottenuti dai concorrenti, quindi se Nikita è in gioco non v… -

Nikita Pelizon, l'amica smaschera Luca e Oriana: 'Hanno cambiato strategia" Inoltre si è espressa anche su Edoardo Tavassi, dicendosi convinta che non avrà la meglio al televoto: 'Negli ultimi giorni si è giocato proprio male le sue carte'. 'GFVip', spunta il nome del vincitore di stasera: nessuno se lo aspettava ... che non ha dubbi: secondo lui a vincere questa edizione del programma sarà Edoardo Tavassi e spiega anche il perché: 'Non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come ... Urla a Tavassi prima della finale: due Vip fuori dalla Casa, ecco perché dovrebbe vincere Il megafono c'è, la casa c'è Devi urlare: 'Tavassi, sono Carmen con tua sorella. Ti vogliamo bene'. 'Edo, sii gentile, sono Carmen, ti voglio bene [...] Edoardo, sii gentile, devi vincere perché se ... Inoltre si è espressa anche su Edoardo, dicendosi convinta che non avrà la meglio al televoto: 'Negli ultimi giorni si è giocato proprio male le sue carte'.... che non ha dubbi: secondo lui a vincere questa edizione del programma sarà Edoardoe spiega anche il: 'Non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come ...Il megafono c'è, la casa c'è Devi urlare: ', sono Carmen con tua sorella. Ti vogliamo bene'. 'Edo, sii gentile, sono Carmen, ti voglio bene [...] Edoardo, sii gentile, devi vincerese ... Fabrizio Corona: "Il Gf lo vince Tavassi, ecco il perché" Dire