Tassisti e Ncc, finisce dopo oltre 10 anni il 'proibizionismo' sul noleggio a lungo termine (Di lunedì 3 aprile 2023) Tassisti e noleggiatori con conducente "diventano finalmente "automobilisti - acquirenti come tutti gli altri": anche loro infatti potranno d'ora in poi scegliere di noleggiare la vettura, anziché ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 3 aprile 2023)e noleggiatori con conducente "diventano finalmente "automobilisti - acquirenti come tutti gli altri": anche loro infatti potranno d'ora in poi scegliere di noleggiare la vettura, anziché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANIASA_ : A partire da oggi tassisti e ncc potranno noleggiare la vettura, anziché acquistarla: arriva la circolare della Dir… - SimoneTron : @scrocknroll Vabbè ma sono ncc, gli unici che possono concorrere con i tassisti per il non rispetto delle regole. - SettenewsWeb : Perchè correva così veloce da non accorgersi delle auto in colonna per un rallentamento, davanti alla sua, il condu… -