Targhe alterne sulla statale Amalfitana dal 3 al 10 Aprile (Di lunedì 3 aprile 2023) Tornano le Targhe alterne sulla statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 10 Aprile 2023 (lunedì in Albis) compreso e sarà riproposto anche dal 24 Aprile al 2 maggio 2023 in coincidenza con i più noti “ponti” festivi. In queste date il transito a Targhe alterne di tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per le Targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le Targhe con ultima cifra numerica pari. Sono esclusi dal provvedimento i ... Leggi su zon (Di lunedì 3 aprile 2023) Tornano le163in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 102023 (lunedì in Albis) compreso e sarà riproposto anche dal 24al 2 maggio 2023 in coincidenza con i più noti “ponti” festivi. In queste date il transito adi tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica pari. Sono esclusi dal provvedimento i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoLe86931402 : @Skrinter_ Anche quando dice che Suning ha speso un sacco di soldi e altre frasi di stima su Zhang. Le sue parole… - clientiANAS : RT @StradeAnas: Tornate in vigore dal #1aprile limitazioni al transito e targhe alterne in alcuni giorni e per fasce orarie sulla #SS163 pe… - StradeAnas : Tornate in vigore dal #1aprile limitazioni al transito e targhe alterne in alcuni giorni e per fasce orarie sulla… - Ricky_2022cr : @andreaabodi Rispetto a targhe alterne o a discrezione a quanto si è visto - ilLamecus : @pallonatefaccia A 'Kostic zingaro' il pagliaccio di Setubal non si è mosso. I gesti plateali solo per gli amici. S… -