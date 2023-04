Taranto: accusato di avere picchiato la compagna con calci e pugni, arrestato 50enne Carabinieri (Di lunedì 3 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Ancora pungente il fenomeno degli atti Persecutori nella Provincia di Taranto. Nelle ultime ore, in aderenza alle regole imposte dal cosiddetto “codice rosso” è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia un uomo del posto, presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia e Lesioni Personali”, commessi nei confronti della compagna. Tutto è nato da una ennesima lite tra la coppia, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con calci e pugni. Alla richiesta di aiuto al pronto intervento dei Carabinieri “112” da parte della donna sono stati immediatamente inviati i Carabinieri sul posto, ai ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Ancora pungente il fenomeno degli atti Persecutori nella Provincia di. Nelle ultime ore, in aderenza alle regole imposte dal cosiddetto “codice rosso” è statoin flagranza di reato daidella sezione radiomobile della locale Compagnia un uomo del posto, presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia e Lesioni Personali”, commessi nei confronti della. Tutto è nato da una ennesima lite tra la coppia, durante la quale l’uomo avrebbe aggredito e percosso la donna anche con. Alla richiesta di aiuto al pronto intervento dei“112” da parte della donna sono stati immediatamente inviati isul posto, ai ...

