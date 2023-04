Tappa in Romania per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Columbro” FOTO&VIDEO

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNon è un record ma, probabilmente, ci si va molto vicini. Infatti nel mese di Marzo 2023 l’IC “Padre Isaia” di Tocco Caudio-Castelpoto-Foglianise ha partecipato all’estero a 3 diversi incontri relativi ad altrettanti progetti Erasmus plus. Sono numeri difficilmente riscontrabili negli Istituti superiori, dove l’età deglipermette più agevolmente la mobilità internazionale, mentre è praticamente impossibile trovare un Istitutoche porta il nome dei piccoli Comuni che rappresenta in tanti Stati europei facendosi conoscere per la propria attività didattica ed apprezzare da tutti i partners con cui collabora. Ad inizio mese il primo incontro in Turchia ha visto impegnati a Samsun il dirigente scolastico Angelo Melillo ed i docenti Maria Bucciano, Giovanna Della Pietra ed Angela ...

Il viaggio proseguirà poi per la seconda, la città di Arad () , dove grazie alla collaborazione della locale Chiesa Cristiana Evangelica, verrà consegnata l'altra parte del carico che ...Solo la Polonia ha votato contro, mentre Italia,e Bulgaria si sono astenute. GLI OBIETTIVI ... Dopo le elezioni europee del 2024, in ogni caso, c'è laintermedia del 2026, anno in cui una ...Erasmus in Transilvania per gli studenti dell'istituto 'Pomilio' di Chieti. Si sta svolgendo in, nella città di Hunedoara, la quartadel progetto comunitario 'Green world, green energy', che vede coinvolti alunni e alunne dell'istituto guidato dal dirigente scolastico Grazia ...

Tappa in Romania per gli studenti dell'Istituto Comprensivo ... anteprima24.it

Al Giro i leader saranno Vlasov e Kamma, ma dovrei essere libero in qualche tappa per puntare al successo. Ho in programma anche il Giro di Polonia dove vorrei giocare da leader con la Sibiu Tour in ...