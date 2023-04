Tantosvago e Gattinoni insieme per promuovere il welfare aziendale tra i milioni di dipendenti italiani

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il mondo delsi arricchisce di una nuova serie di servizi e prodotti per le aziende e per i loro, che potranno così godere di ulteriori e originali proposte per il proprio relax e delle rispettive famiglie. Questo grazie alla nuova collaborazione tra, azienda leader nel campo del, e il Gruppo, una delle realtà più importanti nel mondo del turismo, del business travel e degli eventi, operativo da 40 anni attraverso una rete di 1500 agenzie di viaggio. Attraverso le piattaforme servite da, il Gruppooffrirà le proprie proposte, come soggiorni alla scoperta delle meraviglie d’Italia ed escursioni e tour grazie ai quali si potranno approfondire culture ...