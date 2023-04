Tamberi | ' ' La notte in cui il cuore mi esplodeva e quella Gazzetta firmata milioni di volte' '

Gimboè intervenuto alla diretta twitch in occasione dei 127 anni della Gazzetta. Ecco il suo racconto sulladel 1° agosto 2021 a ...Il perfezionista Poi è arrivata la chiamata di un campione come: "Ha fatto una serie di ... determinazione e passione, le cose che mi hanno caratterizzato come atleta: io non dormo laper ...Il tutto nellain cui Filippo Tortu ha mancato l'accesso alla finale dei 200 metri. Salto in ... Dopo la delusione Marcell Jacobs , costretto a ritirarsi dai 100 metri, anche Gimbo, ...

Olimpiadi, Paltrinieri portabandiera "Un onore, bella sfida con Tamberi" Tuttosport