Tadej Pogacar, l’Eddy Merckx moderno (Di lunedì 3 aprile 2023) Due Tour de France, due Giri di Lombardia, due Tirreno-Adriatico, una Liegi-Bastogne-Liegi, un Giro delle Fiandre, una Parigi-Nizza, una medaglia di bronzo olimpica e oltre cinquanta vittorie da professionista in meno di cinque anni. E ci crediamo che se si ritirasse oggi sarebbe soddisfatto della sua carriera, ma Tadej Pogacar L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Nessun articolo correlato. Leggi su blogciclismo (Di lunedì 3 aprile 2023) Due Tour de France, due Giri di Lombardia, due Tirreno-Adriatico, una Liegi-Bastogne-Liegi, un Giro delle Fiandre, una Parigi-Nizza, una medaglia di bronzo olimpica e oltre cinquanta vittorie da professionista in meno di cinque anni. E ci crediamo che se si ritirasse oggi sarebbe soddisfatto della sua carriera, maL'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Nessun articolo correlato.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'Tadej, che ci ha portato spesso vicini alle ???????????? in salita, oggi ci ha portato vicini al ???????????????? ??' ?????? ???? ????… - Eurosport_IT : Tadej Pogacar ha letteralmente mandato in estasi tutti noi, compresi il Magro e Greg ??????? #EurosportCiclismo |… - Eurosport_IT : Tadej Pogacar, età: 24 anni ?? Tour de France (x2) ?? Giro delle Fiandre ?? Liegi-Bastogne-Liegi ?? Giro di Lombardia… - diegotellini43 : RT @Eurosport_IT: Tadej Pogacar ha letteralmente mandato in estasi tutti noi, compresi il Magro e Greg ??????? #EurosportCiclismo | #RVV23 |… - vitasportivait : RT @Laemmedimarco: Ieri Tadej Pogacar volava via leggero e noi con lui. Sono ancora elettrizzato da quello che ha combinato ieri, così ho… -