Tabellone Wta Charleston 2023 | Pegula cerca il trionfo in patria | Bencic difende il titolo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ilprincipale del Wta 500 di, in programma dal 3 al 9 aprile sulla terra verde della South Carolina. Jessicaè la prima favorita del seeding e proverà a trionfare in, ma sono tante le pretendenti al. A partire da Belinda, qui vincitrice dodici mesi fa, mentre la seconda testa di serie Ons Jabeur cercherà di uscire da un momento abbastanza complicato sia dal punto di vista fisico che di conseguenza anche sotto il piano dei risultati. Da segnalare il ritorno in campo di Elina Svitolina dopo la gravidanza. Nessun’azzurra al via, con Trevisan e Cocciaretto che si sono cancellate nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del torneo. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 500 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Bogotà 2023: c'è Sara Errani nel tabellone colombiano - livetennisit : WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Presenza di Sara Errani - sportface2016 : #WTABogotà | Il tabellone principale: #Mertens guida il seeding, #Errani testa di serie numero cinque - Ubitennis : WTA Charleston, il tabellone: ci sono Pegula e Jabeur, nessuna azzurra sulla terra verde - livetennisit : WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Pegula e Jabeur guidano il seeding -

A Sara Errani, entrata direttamente in, si è infatti aggiunta Nuria Brancaccio che ha superato le qualificazioni. Brancaccio, 25enne di Torre del Greco e n.207, ha superato 62 67(1) 62 ......conquista un posto nel main draw del250 di Bogota , grazie ad uno splendido successo ottenuto contro Fernanda Contreras Gomez : la tennista messicana, testa di serie numero 2 del...BOGOTA 2023 PRIMO TURNO (1) Mertens vs Bjorklund Zidansek vs Jani (Q) vs. Stearns Avanesyan vs (5) Errani (4) Rakhimova vs Serban Bouchard vs In - Albon Arango vs (Q) Bolsova vs (7) ...

WTA Bogotà 2023: il tabellone. Per Sara Errani c'è il quarto con Mertens OA Sport

Possibilità per tantissime nel WTA 250 terraiolo di Bogotà, in Colombia, torneo reso difficilissimo in larga misura dalle condizioni estremamente complesse legate all’altura. Si va ben oltre i duemila ...Finale tutta azzurra in Messico, alla prima edizione del San Louis Potosí Open, torneo WTA 125 sulla terra che si conclude domenica 2 aprile. A contendersi il titolo le nostre Elisabetta Cocciaretto e ...