Tabellone ATP Marrakech 2023 | Musetti guida il seeding | presente Passaro

(Di lunedì 3 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato ildell’ATP 250, evento che darà il via, insieme ai tornei di Estoril e Houston, alla stagione primaverile su terra rossa, quella che ci accompagnerà pian piano fino ai prestigiosi appuntamenti di Monte-Carlo, Madrid, Roma e Roland Garros. Prima testa di serie della manifestazione marocchina è Lorenzo, che è in cerca di riscatto dopo una triste parentesi nordamericana, nella quale sono giunte due sconfitte all’esordio in quel di Indian Wells e Miami. Il suo esordio avverrà direttamente al secondo turno contro Hugo Gaston o Jan-Lennard Struff, con Francescoche è stato sorteggiato nello stesso quarto di: al primo turno, il perugino se la vedrà con il russo Aslan Karastev, dalle eccellenti qualità (3 titoli in carriera, più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _ITALIACHEVINCE : ATP Marrakech: Vavassori e Bonadio si aggiudicano un posto nel tabellone principale - - Ubitennis : ATP Marrakech: Vavassori e Bonadio si aggiudicano un posto nel tabellone principale - sportface2016 : #AtpMarrakech, anche Riccardo #Bonadio si qualifica per il tabellone principale - LorenzoAndreol4 : Due su due! Anche Riccardo Bonadio strappa il pass per il main draw del torneo Atp 250 di Marrakech! Il tennista fr… - Tennista_Ita : Anche l'ATP 250 di #Marrakech si colora d'azzurro! Riccardo #Bonadio e Andrea #Vavassori superano il tabellone di q… -

Si amplia il plotone azzurro presente nel torneo ATP di Marrakech. Oltre a Lorenzo Musetti (testa di serie numero uno) e Francesco Passaro, si sono aggiunti nel tabellone principale anche Andrea Vavas ...Riparte dal torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco ... ma non fortunatissimo nel sorteggio se consideriamo il fatto che l’azzurro è il numero 1 del tabellone. Musetti scenderà in campo mercoledì o ...