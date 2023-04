Tabellino Sassuolo-Torino 2-1 | gol e marcatori finale Viareggio Cup 2023

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ildi, match valevole per ladellaCup, in cui la formazione neroverde si è imposta sulla squadra granata mediante il punteggio di 2-1 grazie alle reti siglate da da Francesco Corradini e Luca Baldari; inutile la marcatura granata del momentaneo pareggio messa a referto da Alexandru Capac. Per la compagine emiliana si tratta del secondo successo consecutivo nella manifestazione giovanile per club. Ecco ildella partita con tutte le informazioni necessarie. LA CRONACA IL2-1 (22? Corradini, 27? Capac, 76? Baldari)(4-3-3): Theiner; Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Foresta; Lolli (28? st Rigo), Ajayi (8? st ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tabellino #Sassuolo-#Torino 2-1, gol e marcatori finale #ViareggioCup2023 - SportdelSud : ???? Allo stadio Enzo Ricci il #PomiglianoFemminile esce sconfitto per mano del #SassuoloFemminile in una… - sportface2016 : #ViareggioCup Il #Sassuolo è la prima finalista, #Fiorentina battuta 3-1: il tabellino e i marcatori del match - internewsit : Sassuolo-Inter Primavera 3-2: il tabellino della 25ª giornata di Campionato - -

La partita" Torino di Lunedì 3 aprile 2023 in diretta: formazioni e cronaca con, dove vedere il match valido per la finale della Viareggio Cup TORRE DI LAGO - Lunedì 3 aprile 2023 alle ore 15 ...Domani, lunedì 3 aprile, in programma Empoli - Lecce alle 18.30 e- Torino alle 20.45 (in ... Ildi Napoli - Milan 0 - 4 17' e 59' Leao, 25' Diaz, 67' Saelemaekers NAPOLI (4 - 3 - 3)...OMAG - MT SAN GIOVANNI IN M. NO - BSC MATERIALS3 - 0 (25 - 16 25 - 23 25 - 21) ILOMAG - MT SAN GIOVANNI IN M. NO: Rachkovska 5, Babatunde 6, Turco 1, Bolzonetti 19, Parini 7, Perovic 15, Caforio (L), Salvatori. Non entrate: ...

Viareggio, Torino-Sassuolo 1-2: il tabellino della gara Toro.it

Il Sassuolo vince per il secondo anno consecutivo il Torneo di Viareggio, lo fa grazie a due gol arrivati da angoli. Il Torino ha comunque giocato una buona gara credendoci fino in fondo. Il fischio ...Non c’è due senza tre. Dopo il successo della passata stagione, il Sassuolo Under 18 conquista nuovamente la Viareggio Cup. A Torre del Lago, i neroverdi si impongono 2-1 sul Torino in una finale ...