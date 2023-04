Superlega, la (nuova) minaccia di Ceferin (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - "Soddisfazione per l'addio di Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c'era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali fan degli eventi calcistici. La storia con Juventus doveva finire come è finita, perché era tutto sbagliato". Lo dice il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, in un'intervista al quotidiano sloveno 'Ekipa'. "Non ho un rapporto affettivo con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club in generale -aggiunge Ceferin facendo riferimento anche a Barcellona e Real Madrid-. Sono grandi club che racchiudono e rappresentano molto di più dei movimenti dei loro dirigenti. Se un club ha un CdA che prende decisioni sbagliate, non significa mai che io sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - "Soddisfazione per l'addio di Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c'era bisogno che provassi qualcosa del genere. Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali fan degli eventi calcistici. La storia con Juventus doveva finire come è finita, perché era tutto sbagliato". Lo dice il presidente della Uefa Aleksander, in un'intervista al quotidiano sloveno 'Ekipa'. "Non ho un rapporto affettivo con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juventus come club e che ho molto rispetto per tutti e tre i club in generale -aggiungefacendo riferimento anche a Barcellona e Real Madrid-. Sono grandi club che racchiudono e rappresentano molto di più dei movimenti dei loro dirigenti. Se un club ha un CdA che prende decisioni sbagliate, non significa mai che io sia ...

