Superbonus | Unicredit riapre alle cessioni dei crediti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soldi365 : UniCredit riprende l'acquisto dei crediti fiscali da superbonus e altri bonus edilizi - Italia_Notizie : Superbonus, Unicredit riapre all’acquisto dei crediti fiscali: chi può fare richiesta - GDS_it : UniCredit riapre, a partire da oggi, il mercato della cessione dei crediti collegati al #superbonus e agli altri bo… - rep_economia : Superbonus, Unicredit riparte con l'acquisto dei crediti - Corriere : Superbonus, Unicredit riapre all’acquisto dei crediti fiscali: chi può fare richiesta -

... sulle modalità di presentazione delle domande, le condizioni economiche e i fogli informativi sono disponibili al link: https://www..it/it/info/- per - l - italia/.html ...ROMA -torna sul mercato dell'acquisto dei crediti collegati ale agli altri bonus edilizi in Italia. E lo fa con un obiettivo ben preciso: supportare gli operatori che hanno completato ...riapre, a partire da oggi, 3 aprile, il mercato della cessione dei crediti collegati ale gli altri bonus edilizi in Italia per supportare gli operatori che hanno completato i ...

Superbonus, Unicredit riapre all’acquisto dei crediti fiscali: chi può fare richiesta Corriere della Sera

Gli accordi per l’operazione L’acquisto dei crediti viene effettuato da EBS Finance, società di cartolarizzazione appartenente al Gruppo UniCredit, che successivamente li cederà a clienti terzi. A ...ROMA - Unicredit torna sul mercato dell'acquisto dei crediti collegati al Superbonus e agli altri bonus edilizi in Italia. E lo fa con un obiettivo ben preciso: supportare gli operatori che hanno ...