Superbonus | Marattin | ‘gestito malissimo | scelte cialtronesche

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il governo ha gestitola partita” del, optando per delle” . Così in un’intervista all’Adnkronos Luigi, deputato Iv ed ex presidente della commissione Finanze alla Camera, boccia senza riserve il dl che blocca la cessione dei crediti edilizi, domani al voto definitivo in prima lettura alla Camera. “La cancellazione tout-court è solo della cessione del credito e dello sconto in fattura – osserva– ed è stata resa necessaria dalla decisione di Eurostat, che ha classificato quei crediti di imposta come ‘pagabili’ e pertanto ne ha disposto la contabilizzazione integrale nell’anno in cui quei crediti sorgono”. Significa, spiega, “che se avessimo continuato con le vecchie modalità, i conti pubblici sarebbero esplosi ...