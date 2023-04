Super Mario, origini e curiosità dell'icona "mamma mia" di casa Nintendo (Di lunedì 3 aprile 2023) A ridosso dell'uscito dell'attesissimo Super Mario Bros. - Il Film, ripercorriamo e analizziamo gli inizi della carriera pluri-trentennale dell'idraulico in salopette più famoso e giocato al mondo, tra curiosità e impatto culturale. Let's a go! Camicia rossa, cappello coordinato, folti baffi marroni e una salopette blu jeans in risalto. Questo l'inconfondibile look divenuto emblema di uno dei personaggi videoludici più amati e giocati di sempre, il mitico Mario di casa Nintendo. Ma sapevate che inizialmente l'aspetto di quello che alle origini non era nemmeno un idraulico ma un carpentiere era stato considerato secondario? Ora che lo sapete, immaginatevi l'iconico Mario con i colori ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023) A ridosso'uscito'attesissimoBros. - Il Film, ripercorriamo e analizziamo gli inizia carriera pluri-trentennale'idraulico in salopette più famoso e giocato al mondo, trae impatto culturale. Let's a go! Camicia rossa, cappello coordinato, folti baffi marroni e una salopette blu jeans in risalto. Questo l'inconfondibile look divenuto emblema di uno dei personaggi videoludici più amati e giocati di sempre, il miticodi. Ma sapevate che inizialmente l'aspetto di quello che allenon era nemmeno un idraulico ma un carpentiere era stato considerato secondario? Ora che lo sapete, immaginatevi l'iconicocon i colori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Mario Sechi da capo ufficio stampa del presidente del consiglio Giorgia Meloni guadagnerà, di riffa e di raffa, 180… - iapicca_mario : @QRepubblica @alesallusti Deregolamentazione come il super bonus - SanicDiamond : @Diamond_SSBU Immaggina i tornei di smash parlando solo in italiano 'HEY vuoi fare una partita a super fratelli sch… - charly_the_geek : RT @oxcoxa: Rosalina, dressed as Wario (Super Mario) ?? #nintendo - JustTheJasi : @Boos2fer Bro think he Super Mario 64 DS Luigi ?? -