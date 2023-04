Super Mario Bros Il Film | le prime reazioni lodano il fan service e i numerosi cameo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 3 aprile 2023) Sono arrivate in rete ledi chi ha potuto vedere in anteprima. Il, lungometraggio animato sull'idraulico più celebre del mondo videoludico. Mancano ormai pochi giorni all'uscita nelle sale diIl, lungometraggio animato targato Nintendo e Illumination, ma la stampa internazionale ha già potuto vedere ilin anteprima. Leapparse sui social media sembrano essere miste, ma sono concordi nell'elogiare il grande fane i. The Atom Review definisce il"una magica e divertente delizia". Un'avventura ricca di divertenti ...