Super Mario Bros. Il Film, Chris Pratt promette: "Non rovinerà l'infanzia di nessuno" (Di lunedì 3 aprile 2023) Super Mario Bros Il Film arriverà al cinema il prossimo 5 aprile e Chris Pratt promette che la pellicola non rovinerà l'infanzia dei fan dell'idraulico Super Mario Bros. Il Film è la pellicola animata diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic basata sulla serie di videogiochi Super Mario. Chris Pratt, che doppierà l'idraulico che dà il nome al personaggio della Nintendo, ha assicurato che il nuovo adattamento non rovinerà l'infanzia di nessuno. I fan sono molto timorosi dopo il fiasco del live-action con Bob Hoskins. Super ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023)Ilarriverà al cinema il prossimo 5 aprile eche la pellicola nonl'dei fan dell'idraulico. Ilè la pellicola animata diretta da Aaron Horvath e Michael Jelenic basata sulla serie di videogiochi, che doppierà l'idraulico che dà il nome al personaggio della Nintendo, ha assicurato che il nuovo adattamento nonl'di. I fan sono molto timorosi dopo il fiasco del live-action con Bob Hoskins....

