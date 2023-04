Super grandine a Roma | strade bianche | poi la pioggia

(Di lunedì 3 aprile 2023) – Una grandinataha investito ieri sera la capitale. Chicchi digrossi come biglie, i più piccoli come piselli, hanno coperto di ghiaccio leda Prati a Trastevere, regalando problemi seri a chi si è avventurato con l’auto nel centro cittadino. Il tutto per fortuna è durato pochi minuti, ma sono minuti che hanno fatto danni non solo al traffico ma anche ai tavolini dei dehors dei bar e alle tende dei negozi. I turisti, convinti di trovarsi in una città del sud, sicuri di doversi difendere dal sole, sono rimasti sorpresi e, i più, si sono rifugiati in bar, ristoranti, alberghi.

