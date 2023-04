Sui social il giudizio colpisce anche la pelle. Come contrastare l'odio? Parola alla dottoressa Stefania Andreoli, coinvolta nell'ultima ricerca Dove (Di lunedì 3 aprile 2023) Meno famoso del Body Shaming, sui social si inizia ad analizzare una nuova “forma d’odio”: lo “Skin Shaming”, mirato specificamente a giudicare i problemi della pelle. Chi ne è vittima tende a sentirsi inadeguato, insicuro, in stato d’ansia. Secondo l’inchiesta di “Dove Body Love 2023” ben 6 intervistati su 10 si sentono coinvolti in questo fenomeno e solamente il 35% si reputa “abbastanza soddisfatto” della propria condizione cutanea. Instagram contro realtà: le star ritoccate sui social guarda le foto Skin Shaming: ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) Meno famoso del Body Shaming, suisi inizia ad analizzare una nuova “forma d’”: lo “Skin Shaming”, mirato specificamente a giudicare i problemi della. Chi ne è vittima tende a sentirsi inadeguato, insicuro, in stato d’ansia. Secondo l’inchiesta di “Body Love 2023” ben 6 intervistati su 10 si sentono coinvolti in questo fenomeno e solamente il 35% si reputa “abbastanza soddisfatto” della propria condizione cutanea. Instagram contro realtà: le star ritoccate suiguarda le foto Skin Shaming: ...

