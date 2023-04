Sui migranti l'Italia fa da sé: piano rimpatri e più centri temporanei (Di lunedì 3 aprile 2023) L'emergenza migranti è stato uno dei temi affrontati venerdì tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale. Il governo sa che non può aspettare che laUe si muova. Il patto europeo sull'immigrazione a cui sta lavorando il presidente del Consiglio ha tempi lunghi affinché possa diventare realtà, date le tradizionali resistenze degli altri Stati. Bisogna quindi trovare soluzioni nuove e immediate. Domani è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier e alcuni ministri. Sicuramente ci sarà Matteo Piantedosi (Interno), ma dovrebbero partecipare anche Guido Crosetto (Difesa), Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) e Antonio Tajani (Esteri). Sono tre le direttrici su cui ci si muoverà: aumentare i rimpatri, creare più posti nei centri d'accoglienza temporanea ormai saturi e rafforzare la pressione diplomatica ... Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) L'emergenzaè stato uno dei temi affrontati venerdì tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale. Il governo sa che non può aspettare che laUe si muova. Il patto europeo sull'immigrazione a cui sta lavorando il presidente del Consiglio ha tempi lunghi affinché possa diventare realtà, date le tradizionali resistenze degli altri Stati. Bisogna quindi trovare soluzioni nuove e immediate. Domani è previsto un vertice a Palazzo Chigi tra il premier e alcuni ministri. Sicuramente ci sarà Matteo Piantedosi (Interno), ma dovrebbero partecipare anche Guido Crosetto (Difesa), Matteo Salvini (Trasporti e Infrastrutture) e Antonio Tajani (Esteri). Sono tre le direttrici su cui ci si muoverà: aumentare i, creare più posti neid'accoglienza temporanea ormai saturi e rafforzare la pressione diplomatica ...

