Succession 4 su Sky Atlantic e NOW | tornano i Roy per l’ultima stagione | trama episodi 3 e 10 aprile

(Di lunedì 3 aprile 2023) La lotta per il potere è alle battute finali: debutta4 su Skye NOW. Dal 3va in onda la quarta e ultimacon uno a settimana, seguito da uno inedito in lingua originale (e in contemporanea USA), fino al gran finale a giugno.esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (interpretato da Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck). In4, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilvSottile : Da oggi su #Sky è disponibile la quarta e ultima stagione di #Succession #SuccessionHBO : - SerieTvserie : Succession 4 le immagini della serie su Sky e NOW - SerieTvserie : Succession 4, su Sky e NOW torna il capolavoro della serialità contemporanea - digitalsat_it : Succession, stagione finale. Gli ultimi dieci episodi in esclusiva su Sky e NOW - tvblogit : Succession 4 le immagini della serie su Sky e NOW -

...e Now dal 3 aprile - si prepara a debuttare da regista e tornare a recitare a teatro 'se mi ricorderò ancora le battute' dice con ironia. Del successo della serie da 13 Emmy dice: 'poi...- LA STAGIONE FINALE Dal 3 aprile suAtlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand Torna per l'ultima stagione l'acclamatissima serie HBO creata da Jesse Armstrong. ...- LA STAGIONE FINALE - Dal 3 aprile in esclusiva sue in streaming solo su NOW Con NOW Film, Serie TV, Sport e Show direttamente a casa tua. Su NOW 1 mese Entertainment e Cinema a soli ...

Succession, da stasera in tv la quarta e ultima stagione: le anticipazioni Today.it

Nicholas Braun was promoting the final season of his hit series Succession on Australia's The Sunday Project this weekend.Su Sky arriva il capitolo finale per l'acclamata e pluripremiata serie televisiva. Con la vendita della media company Waystar-Royco, per la famiglia Roy arriva la resa dei conti ...