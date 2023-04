Succession 4, ma alla fine chi vincerà la guerra? (Di lunedì 3 aprile 2023) Mentre la fortunatissima serie della HBO che ha fatto incetta di Emmy si avvia alla sua ultima stagione, ecco perché a prendere il comando della Waystar Royco potrebbe essere chiunque: Connor, Gerri o perfino l’assistente di Kendall Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) Mentre la fortunatissima serie della HBO che ha fatto incetta di Emmy si avviasua ultima stagione, ecco perché a prendere il comando della Waystar Royco potrebbe essere chiunque: Connor, Gerri o perfino l’assistente di Kendall

