STRISCIA LA NOTIZIA | CANALE 5 | “ASCOLTI E QUALITÀ GRAZIE ALLA FERTILE MENTE DI RICCI”

Dopo il successo della coppia Gerry Scotti – Francesca Manzini, da lunedì 3 aprile Michelle Hunziker torna al timone di STRISCIA la NOTIZIA. Con una novità: la neo-nonna Michelle (il 30 marzo è nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti) e Scotti (i suoi nipotini sono Virginia e Pietro) saranno la primissima coppia di nonni a condurre il tg satirico di Antonio RICCI. Per Michelle, a STRISCIA dal 2004, sarà la 19esima edizione consecutiva – con 1.269 puntate all'attivo – e l'ottava insieme a Scotti. Gerry, che ha debuttato dietro il bancone più famoso d'Italia nel 1996, ha condotto 495 puntate: sabato 8 aprile toccherà quota 500. Michelle e Gerry hanno esordito come coppia a STRISCIA nella stagione 2015-2016 e, a oggi, hanno condotto 276 puntate. Giancarlo Scheri, direttore di CANALE 5

