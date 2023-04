Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PinoMeazza : RT @GianmarcoDaria: ?? La strategia di Inzaghi: niente ritiro, oggi i giocatori dormiranno nelle rispettive case con le proprie famiglie. Do… - mariano56560309 : RT @InterHubOff: ?? La strategia di Inzaghi: niente ritiro, oggi i giocatori dormiranno nelle rispettive case con le proprie famiglie. Doma… - sportli26181512 : Inter, strategia Inzaghi: niente ritiro, per Torino si parte domani: Inter, strategia Inzaghi: niente ritiro, per T… - Gazzetta_it : Inter, strategia Inzaghi: niente ritiro, per Torino si parte domani #CoppaItalia #JuveInter - GianmarcoDaria : ?? La strategia di Inzaghi: niente ritiro, oggi i giocatori dormiranno nelle rispettive case con le proprie famiglie… -

Simonefa lo psicologo e prova ad "alleggerire" la testa dei suoi giocatori. Il momento è complicato, con le tre sconfitte consecutive in campionato e un mese di aprile denso di impegni, e così il ...Poi ancora la sfida tra Inter e Fiorentina: 'all'esame d'Italiano: può diventare la ... ma l'allenatore parigino dice di progettare laper la prossima stagione come se non fosse mai ...Simonelo aveva voluto fortemente con sé dopo la sua avventura alla Lazio ma a fine stagione le strade si separeranno. In casa Inter si ragiona però sulla miglioreda adottare in ...

Inter, strategia Inzaghi: niente ritiro, per Torino si parte domani La Gazzetta dello Sport

Troppo facile criticare Simone Inzaghi e far ricadere le colpe sull’allenatore ... per una migliore gestione economica e di fair play finanziario e le strategie sul mercato sono state la causa ...L'Inter allenata da Simone Inzaghi è una squadra in crisi: i prossimi due mesi hanno un valore stimato da 100 milioni ...