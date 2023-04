StraMorgan: Mengoni e Madame dicono di no a Morgan (Di lunedì 3 aprile 2023) Il prossimo lunedì 10 aprile andrà in onda la prima puntata di StraMorgan, il nuovo programma di Morgan. Stando a quanto ha appena rivelato il giornalista Giuseppe Candela, Marco Mengoni e Madame avrebbero rifiutato l’invito del conduttore. Marco Mengoni e Madame hanno detto no a Morgan. #StraMorgan — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 3, 2023 E che Mengoni abbia detto di no a StraMorgan non mi stupisce. Il mese scorso Morgan non ha speso bellissime parole per il pezzo sanremese di Marco. “Questi credono di cantare opere d’arte e invece non sono tali. E poi quei testi che cantano sembrano sms letti con enfasi. Non c’è nessun senso poetico in ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 aprile 2023) Il prossimo lunedì 10 aprile andrà in onda la prima puntata di, il nuovo programma di. Stando a quanto ha appena rivelato il giornalista Giuseppe Candela, Marcoavrebbero rifiutato l’invito del conduttore. Marcohanno detto no a. #— Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 3, 2023 E cheabbia detto di no anon mi stupisce. Il mese scorsonon ha speso bellissime parole per il pezzo sanremese di Marco. “Questi credono di cantare opere d’arte e invece non sono tali. E poi quei testi che cantano sembrano sms letti con enfasi. Non c’è nessun senso poetico in ...

