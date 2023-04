Strage L'Aquila, al vaglio biglietto lasciato da Vicentini. L'ipotesi della premeditazione (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalle quattro autopsie disposte dal pm, titolare del fascicolo, Guido Cocco, emergono nuovi particolari nelle indagini sulla Strage familiare messa in atto dal professore della università dell'Aquila Carlo Vicentini. L’omicida-suicida 70enne, in pensione da circa due mesi come primario di urologia dell'ospedale di Teramo, si è tolto la vita dopo aver ucciso la moglie Carla Pasqua, 63 anni, la figlia Alessandra, 36 anni e il figlio Massimo, 43 anni, disabile dalla nascita e in condizioni molto gravi. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalle quattro autopsie disposte dal pm, titolare del fascicolo, Guido Cocco, emergono nuovi particolari nelle indagini sullafamiliare messa in atto dal professoreuniversità dell'Carlo. L’omicida-suicida 70enne, in pensione da circa due mesi come primario di urologia dell'ospedale di Teramo, si è tolto la vita dopo aver ucciso la moglie Carla Pasqua, 63 anni, la figlia Alessandra, 36 anni e il figlio Massimo, 43 anni, disabile dalla nascita e in condizioni molto gravi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheGodOfTheLand : #ore14 Sulla strage a L'Aquila... e il cane che fine ha fatto? Capisco che è un problema marginale ma è interessante saperlo. - infoitinterno : Strage familiare a L’Aquila, non si uccide per depressione - infoitinterno : Strage L’Aquila, si indaga sui permessi per le armi di Vicentini - abruzzoweb : STRAGE L’AQUILA: STASERA VEGLIA IN RICORDO DELLE VITTIME. S’INDAGA SULLE ARMI TROVATE NELLA VILLA - infoitinterno : Strage familiare de L'Aquila, si indaga ancora per risalire al movente, domani le autopsie -