Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?????? #BREAKING La #Finlandia entrerà nella #NATO ufficialmente da domani, ha annunciato il segretario generale Jens Stoltenberg - Agenzia_Ansa : 'Domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta… - DanieleDann1 : ?? La #Finlandia domani entra nella #Nato. Il segretario generale Stoltenberg conferma l'ingresso di Helsinki. La r… - ValeryMell1 : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… - Fra898989 : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… -

"Questa e' una settimana storica.accoglieremo la Finlandia come 31esimo membro della Nato, rendendo cosi' la Finlandia piu' ...il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens, in ...Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens, nella conferenza stampa pre - ministeriale Esteri di. "Non ci faremo intimidire. Continueremo a sostenere l'Ucraina . ...''La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier generale della Nato, quando diventerà il 31esimo membro dell'Alleanza occidentale'', ha detto. "Non è Mosca che decide ...

Stoltenberg, domani la Finlandia diventa membro della Nato Agenzia ANSA

Stoltenberg garantisce che l'Alleanza atlantica non abbandonerà Kiev dopo la guerra: "Non sappiamo quando finirà, ma la storia non si ripeta" ...La Finlandia sarà da domani ufficialmente un membro della Nato. Lo ha annunciato l’ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. ”La ...