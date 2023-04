Stoltenberg annuncia | Martedì la Finlandia diventa membro della Nato Mosca | Rafforzeremo le difese a ovest

(Di lunedì 3 aprile 2023) "È una settimana storica: domani 4 aprile daremo il benvenuto allacome 31esimo alleato , alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MIMoMA22 : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… - Patrizi92408267 : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… - Lollo_Ianna : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… - IlMagodiIos : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… - PennyDreadfull_ : RT @dariodangelo91: ?????? #Stoltenberg annuncia che da domani la #Finlandia sarà a tutti gli effetti un Paese #NATO. #SannaMarin ha perso le… -

: "Rafforzare partnership con Kiev" " Domani si riunirà la commissione Nato - Ucraina con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba . Non sappiamo quando la guerra finirà ma quando succederà ...LoJens, segretario generale della Nato."È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato". Con queste parole, il Segretario generale della Nato, Jens, ha annunciato l'ingresso - previsto per martedì, 4 aprile - di Helsinki nell'Alleanza Atlantica. "Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la ...

Stoltenberg annuncia: «Da domani la Finlandia nella Nato: un bene ... Open

alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti", ha annunciato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Un passaggio che è arrivato ...Lo ha annunciato l’ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. ”La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier ...