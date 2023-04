Stoccata di Briatore al governo | Ciclopica figura di m | con chi ce l' ha

Leggi su iltempo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Flavioè stanco delle polemiche perché "un uomo del fare non perde tempo con le lumache, la carne sintetica, eccetera". L'imprenditore in una intervista al Fatto quotidiano ce l'ha pure per lo scontro su via Rasella dopo le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa: "Ti metti a perdere tempo con il fascismo". Mr Billionaire riserva non poche stoccate alla maggioranza ma non risparmia l'opposizione: "Mi deludono questi tanti parolai perché danno l'impressione di non azzeccarne una!". Insomma, i politici "aprono bocca così, per levarsi di torno i problemi veri. Per esempio dare casa a chi non ne ha", afferma. "Penso che i politici non sappiano cosa sia il lavoro e non per colpa loro ma perché non hanno mai lavorato. Questa è la pura verità. Tutti: destra, sinistra eccetera. Dunque parlano di cose che non interessano per ...