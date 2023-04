Stoccarda | Labbadia esonerato Al suo posto in panchina arriva Sebastian Hoeness

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lo, in seguito all’ennesima sconfitta stagionale incassata in casa contro l’Union Berlino, ha deciso di esonerare il tecnico Bruno. L’avventura di quest’ultimo è durata soltanto quattro mesi, in cui non è riuscito a risollevare una squadra che si trova all’ultimonella classifica della Bundesliga, a cinque punti dalla salvezza. Al suoè stato ingaggiato, 41 anni a maggio e con un passato da calciatore nelle giovanili dello, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Da allenatore allenatore ha vinto il campionato di terza divisione con la seconda squadra dei bavaresi mentre in Bundesliga, dal 2020 al 2022 ed è stato sulladell’Hoffenheim. Con questo i cambi in ...

Commenta per primo Lorende noto l'esonero di Brunoe contemporaneamente l'ingaggio di Sebastian Hoeness come allenatore della prima squadra accordo fino al 2025.Nelle zone basse della classifica locade in casa contro il Wolfsburg . Crisi aperta per la squadra di, solo una vittoria nell'anno nuovo datata 18 febbraio contro il Colonia, che ...Fondamentale, dunque, non fallire l'appuntamento coi tre punti nel match con gli svevi del grande ex Bruno. Losta lottando per non retrocedere in Zweite Liga e dopo il roboante ...

è arrivato l’ennesimo cambio in panchina per lo Stoccarda reduce dal ko con l’Union Berlino. Con un comunicato sul proprio account ufficiale di Twitter, il club ha ufficializzato l’esonero dell’ormai ...I bavaresi stendono il Borussia 4-2 e ritornano al primo posto. Tonfo del Lipsia, bene Union Berlino e Leverkusen ...