Stellantis | immatricolazioni marzo +35 | 3% a 58 986 unità

Lo scorso anno, infatti, ci furono solamente 119.548. Grazie al risultato di marzo ... Parlando dei Gruppi automobilistici ,ha chiuso il mese di marzo 2023 con una crescita ...in crescita pera marzo in Italia del 35,3% a 58.986 unità rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è pari al 35,2% rispetto al 36,5% di marzo dello scorso ...***: +35,37% a 58.986marzo (RCO). 03 - 04 - 23 18:18:35 (0548) 0 NNNN

Stellantis, +36,3% le immatricolazioni a marzo 2023 SoldiOnline.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Nel mese di marzo il gruppo Stellantis in Italia ha registrato 58.986 immatricolazioni, in crescita del 35,37% rispetto alle 43.573 unita' dello ...Milano, 3 apr. (askanews) – Immatricolazioni in crescita per Stellantis a marzo in Italia del 35,3% a 58.986 unità rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è pari al 35,2% rispetto al ...