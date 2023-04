Stellantis, al via a Mirafiori l'hub di economia circolare (Di lunedì 3 aprile 2023) Stellantis ha avviato la selezione di personale interno da impiegare nelle attività del suo primo Hub di economia circolare a Mirafiori. Nei prossimi mesi saranno anche individuate le prime 200 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023)ha avviato la selezione di personale interno da impiegare nelle attività del suo primo Hub di. Nei prossimi mesi saranno anche individuate le prime 200 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Stellantis, al via a Mirafiori l'hub di economia circolare - Selezione di personale interno, prevista formazione - fisco24_info : Stellantis, al via a Mirafiori l'hub di economia circolare: Selezione di personale interno, prevista formazione - EstebBeltramino : Stellantis: a Mirafiori al via hub economia circolare #motori - Claudiomarang1 : @BonaMassimo @Forchielli è più che realistico, hanno già ottenuto il via libera dai vari ministeri se nel consorzio… - dhali_karim : Stellantis annuncia aumenti per 207 euro al mese ma poi li fa sparire riassorbendo i superminimi… -