(Di lunedì 3 aprile 2023) Vittoria decisiva delcontro ilSiviglia, che regala a Simeone tre punti fondamentali per la corsaC’è voluta una prodezza di un giocatore entrato in campo dalla panchina allo scoccare dell’ora di gioco: Angel Correa ha deciso Atleticoa 4 minuti dal termine con una giocata di forza e di classe: dopo aver vinto un rimpallo, ha scartato due uomini con secche sterzate, per poi spiazzare il portiere una volta entrato in area. Nella sfida tra la terza e la quinta dellaera un match che valeva molto in ottica qualificazione: il successo regala a Simeone un vantaggio sui rivali di 9 punti, un capitale che dovrebbe funzionare da garanzie per un sereno finale di torneo. Ancor più se continuerà col ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : STATS – Liga, l’Atletico Madrid batte il Betis e prenota un posto in Champions -

TABELLA BONUSI MARCATORI L'assenza di Karim Benzema peserà anche in questa partita. E con ... Le due squadre non si sono mai affrontate, ma mentre il Real occupa il secondo posto in, a ...... aiutando i Blancos a vincere la, la Champions League e la Supercopa de Espana. Il 34enne ha ... ha detto aPerform prima della sua partecipazione alla partita Soccer Aid di domenica. 'Ha ......2 gol ogni 90 minuti nella Primeiraportoghese la scorsa stagione, compresi sei colpi in ... si tratta di un acquisto azzeccato', ha dichiarato Cafu aPerform durante il media day in vista ...

STATS – Liga, l'Atletico Madrid batte il Betis e prenota un posto in Champions Calcio News 24

Karim Benzema scored a first-half hat-trick as Real Madrid downed Valladolid 6-0 on matchday 27 of the La Liga 2022-23 season ...One player who will be particularly pleased with his performance against Elche is Ansu Fati. The young forward scored his first goal in La Liga since October 2022, ending his longest streak without ...