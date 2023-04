Stasera in tv c’è “I migliori giorni” | Edoardo Leo dirige un cast ricco di volti famosi

Leggi su amica

(Di lunedì 3 aprile 2023)Leo e Anna Foglietta sono i protagonisti del primo dei 4 episodi del film IGiorni, in ondain tv su Sky: tutto quello che c’è da sapere (foto Sky). Le feste rischiano di tirare fuori il peggio di noi. Perché spesso siamo pieni di buoni propositi. Ma poi, tra il dire e il fare… Arrivain tv in prima visione IGiorni, il film diretto e interpretato da Massimiliano Bruno eLeo. L’appuntamento è per le 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su Now e disponibile on demand. Un film doppio a episodi La Vigilia di Natale, Capodanno, San Valentino e l’8 marzo: i giorni di festa possono rivelarsi cartine al tornasole per indagare l’animo umano… Fra ironia e amarezza, una commedia che fa ridere e ...