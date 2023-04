Stankovic: «Inter? Ho parlato con Ausilio, ecco cosa gli ho detto» (Di lunedì 3 aprile 2023) Stankovic è ospite speciale della Bobo TV. In collegamento col canale Twitch di Vieri, l’allenatore della Sampdoria rivela una conversazione con Ausilio dove hanno discusso dell’Inter attuale. IL COMMENTO – Dejan Stankovic non vuole entrare nel merito delle difficoltà di questo periodo dell’Inter: «Io sono l’allenatore della Sampdoria. Non avrei problemi a rispondere, ma non sarebbe corretto: sono l’attuale mister di una squadra che è in Serie A dove anche l’Inter sta. Soprattutto sulle polemiche non voglio entrare. Che sensazioni ho? Grandissimo rispetto». LA RIVELAZIONE – Stankovic torna a Sampdoria-Inter di due mesi fa: «Posso dire solo che ho parlato con Piero Ausilio, ci siamo sentiti in occasione dell’ultima ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023)è ospite speciale della Bobo TV. In collegamento col canale Twitch di Vieri, l’allenatore della Sampdoria rivela una conversazione condove hanno discusso dell’attuale. IL COMMENTO – Dejannon vuole entrare nel merito delle difficoltà di questo periodo dell’: «Io sono l’allenatore della Sampdoria. Non avrei problemi a rispondere, ma non sarebbe corretto: sono l’attuale mister di una squadra che è in Serie A dove anche l’sta. Soprattutto sulle polemiche non voglio entrare. Che sensazioni ho? Grandissimo rispetto». LA RIVELAZIONE –torna a Sampdoria-di due mesi fa: «Posso dire solo che hocon Piero, ci siamo sentiti in occasione dell’ultima ...

