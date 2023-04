Stadio Maradona, non esiste nessun divieto per bandiere e tamburi (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBrutta serata per i tifosi partenopei vissuta ieri sera allo Stadio Maradona in occasione della sfida di campionato tra Napoli e Milan, al di là del risultato maturato in campo. Durante tutti i 90 minuti le curve sono rimaste in silenzio e sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta sono scoppiate anche diverse risse tra due gruppi della Curva B che hanno coinvolto alcune migliaia di persone. “De Laurentiis figlio di pu****a”, “Napoli siamo noi” e “Tu non sei napoletano”. Questi i cori contro il patron azzurro. Non tutti i tifosi sono stati d’accordo e nello stesso settore da cui sono partiti i cori è scattata una rissa tra stessi tifosi napoletani. Scene surreali e anche di violenza, tanto spavento sugli spalti, una domenica di festa macchiata da un’atmosfera surreale che resiste ormai da diverso tempo sulle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBrutta serata per i tifosi partenopei vissuta ieri sera alloin occasione della sfida di campionato tra Napoli e Milan, al di là del risultato maturato in campo. Durante tutti i 90 minuti le curve sono rimaste in silenzio e sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta sono scoppiate anche diverse risse tra due gruppi della Curva B che hanno coinvolto alcune migliaia di persone. “De Laurentiis figlio di pu****a”, “Napoli siamo noi” e “Tu non sei napoletano”. Questi i cori contro il patron azzurro. Non tutti i tifosi sono stati d’accordo e nello stesso settore da cui sono partiti i cori è scattata una rissa tra stessi tifosi napoletani. Scene surreali e anche di violenza, tanto spavento sugli spalti, una domenica di festa macchiata da un’atmosfera surreale che rormai da diverso tempo sulle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Dopo la partita #Leao sotto la #Curva del #Milan, canta e balla il suo coro insieme ai tifosi rossoneri allo stadio #Maradona - mirkocalemme : Le Curve del #Maradona, che resteranno in silenzio per il divieto d'accesso a bandiere e tamburi durante… - fanpage : Non solo la pesante sconfitta contro il Milan, per i tifosi del Napoli anche un'amara sorpresa una volta usciti dal… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Tensione e scontri tra ultras ieri al 'Maradona'. Prima della gara col Milan la pacifica protesta all'esterno dello sta… - Giovann39862505 : RT @Boboj29: Sara' vero o e' un fake ? Fatto sta' che ieri le cronache parlano di scontri all'interno del Maradona tra 2 frange di tifosi .… -