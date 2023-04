Sta finendo male tra Messi e il Psg: 26 palloni persi in una sola partita e i tifosi lo fischiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Serata nera per il Paris Saint German che ieri ha perso 1-0 in casa contro il ben più modesto Lione. A far infuriare i tifosi, però, non è stata l’eclatante papera di Gigio Donnaruma, ma la pessima prestazione di Messi. La Pulce è stata contestata dai tifosi per le troppe palle perse durante il match, ben ventuno. La stampa francese distrugge Messi Anche la stampa francese non ha perdonato il campione argentino. “Un numero riassume la serata di Lionel Messi contro il Lione – scrive questa mattina l’Equipe – (0-1). 26, come il numero di palle perse dall’argentino domenica sera. È il numero più alto tra tutti i giocatori. Il sette volte vincitore del Pallone d’Oro, abituato a mettere il suo nome negli annali del calcio mondiale, ha perso il suo calcio dal ritorno del Mondiale in Qatar che lo ha reso Dio. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 aprile 2023) Serata nera per il Paris Saint German che ieri ha perso 1-0 in casa contro il ben più modesto Lione. A far infuriare i, però, non è stata l’eclatante papera di Gigio Donnaruma, ma la pessima prestazione di. La Pulce è stata contestata daiper le troppe palle perse durante il match, ben ventuno. La stampa francese distruggeAnche la stampa francese non ha perdonato il campione argentino. “Un numero riassume la serata di Lionelcontro il Lione – scrive questa mattina l’Equipe – (0-1). 26, come il numero di palle perse dall’argentino domenica sera. È il numero più alto tra tutti i giocatori. Il sette volte vincitore del Pallone d’Oro, abituato a mettere il suo nome negli annali del calcio mondiale, ha perso il suo calcio dal ritorno del Mondiale in Qatar che lo ha reso Dio. ...

