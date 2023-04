Squalificato durante la partita, ritorna con una pistola nei pantaloni: nei guai un 19enne (Di lunedì 3 aprile 2023) Con una pistola infilata nei pantaloni, e in parte anche ben in vista, ecco che un giovane calciatore di 19 anni, precedentemente Squalificato nella partita di andata tra la squadra di calcio di Artena e quella di Aprilia, si è ripresentato allo stadio con strane intenzioni. Un fatto abbastanza inquietante, che ha minato profondamente una giornata in cui solamente i giovani e lo sport dovrebbero essere i protagonisti. Aprilia, dramma in casa: anziano prende la pistola e si uccide Alla partita con una pistola nei pantaloni Inutile sottolineare che alla vista dell’arma tutti hanno temuto il peggio. Ma poi la tensione si è via via levigata, soprattutto quando è stato scoperto che l’arma in questione era una pistola giocattolo: un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Con unainfilata nei, e in parte anche ben in vista, ecco che un giovane calciatore di 19 anni, precedentementenelladi andata tra la squadra di calcio di Artena e quella di Aprilia, si è ripresentato allo stadio con strane intenzioni. Un fatto abbastanza inquietante, che ha minato profondamente una giornata in cui solamente i giovani e lo sport dovrebbero essere i protagonisti. Aprilia, dramma in casa: anziano prende lae si uccide Allacon unaneiInutile sottolineare che alla vista dell’arma tutti hanno temuto il peggio. Ma poi la tensione si è via via levigata, soprattutto quando è stato scoperto che l’arma in questione era unagiocattolo: un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Squalificato durante la partita, ritorna con una pistola nei pantaloni: nei guai un 19enne - Puntoint : @D10sAndrea Non ricordo in quale partita... Se non vado errato era una in serie B... L'allora San Paolo era squal… - 98zerocom : L’aggressione durante un incontro di Terza Categoria #98zero #notizie #messina #sicilia #15enne #arbitro #pugno… - SymonykaParis : @GrandeFratello Chi esclude Nikita da ogni gioco, deve uscire subito... Tavassi, ti ricordi che in Van hai parlato… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Arbitro aggredito in campo squalificato sino a giugno 2026. Pugno duro del giudice sportivo dopo l’aggressione al direttore… -