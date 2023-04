Spostare il baricentro del Pnrr. Tra Europa e politica industriale. Scrive Paganetto (Di lunedì 3 aprile 2023) Il tema più evocato, nella discussione in corso sul Pnrr e sull’uso dei fondi europei è quello della capacità della macchina della nostra amministrazione pubblica di rispondere alla sfida rappresentata, di qui al 2026 dalla realizzazione del Pnrr. Va detto che la sua attuazione prevede un’attività di gestione straordinaria e l’uso del metodo della programmazione di cui da molti anni si era perduto traccia. La sfida è dunque difficile perché non implica soltanto quella di una spesa organica e tempestiva ma anche quella del rapporto con il territorio, nella quale saranno impegnati Comuni e Regioni nonché la capacità di mobilitare risorse private per il co-finanziamento dei Progetti ed affrontare le strozzature settoriali. Si assiste invece ad uno scontro tra centro e periferia e ad un rimpallo di responsabilità tra le parti politiche che di certo non ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 aprile 2023) Il tema più evocato, nella discussione in corso sule sull’uso dei fondi europei è quello della capacità della macchina della nostra amministrazione pubblica di rispondere alla sfida rappresentata, di qui al 2026 dalla realizzazione del. Va detto che la sua attuazione prevede un’attività di gestione straordinaria e l’uso del metodo della programmazione di cui da molti anni si era perduto traccia. La sfida è dunque difficile perché non implica soltanto quella di una spesa organica e tempestiva ma anche quella del rapporto con il territorio, nella quale saranno impegnati Comuni e Regioni nonché la capacità di mobilitare risorse private per il co-finanziamento dei Progetti ed affrontare le strozzature settoriali. Si assiste invece ad uno scontro tra centro e periferia e ad un rimpallo di responsabilità tra le parti politiche che di certo non ...

