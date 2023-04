Sport in tv oggi, lunedì 3 aprile: programma e orari di tutti gli eventi (Di lunedì 3 aprile 2023) Il programma completo dello Sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 3 aprile 2023. Dopo la domenica intensa di Miami, i riflettori del tennis sono puntati su Marrakech, Estoril, Houston, Bogotà e Charleston. Spazio anche ai Mondiali di curling. Senza dimenticare i posticipi di Serie A e Liga, oltre che di Premier League. Di seguito, ecco il palinsesto Sportivo per lunedì. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilcompleto delloin tv per la giornata di2023. Dopo la domenica intensa di Miami, i riflettori del tennis sono puntati su Marrakech, Estoril, Houston, Bogotà e Charleston. Spazio anche ai Mondiali di curling. Senza dimenticare i posticipi di Serie A e Liga, oltre che di Premier League. Di seguito, ecco il palinsestoivo perFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'Tadej, che ci ha portato spesso vicini alle ???????????? in salita, oggi ci ha portato vicini al ???????????????? ??' ?????? ???? ????… - ZZiliani : AVVISO IMPORTANTE (NON È UNO SCHERZO) Oggi il ministro dello sport @andreaabodi, a distanza di 4 mesi dalla caduta… - borghi_claudio : @Dibbe1963 Meno voti -> non si può essere in tutti i ministeri -> i ministri e i sottosegretari li nomina Meloni ->… - Tugli : Accadeva oggi, 3 aprile 1896, arriva in edicola il primo numero del giornale La Gazzetta Dello Sport, nato dalla fu… - Maramaldo59 : RT @gazzettanothanx: Se la #FIGC avesse punito la squadra giusta, oggi ci sarebbe un campionato bellissimo con la #Juve in fuga solitaria.… -