Sport in tv oggi (lunedì 3 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest'oggi, lunedì 3 aprile, comincia una nuova settimana di grande Sport nazionale ed internazionale con diversi eventi interessanti in chiave azzurra. Prosegue per esempio il cammino del Team Retornaz nel round robin dei Campionati Mondiali di curling maschile a Ottawa, in Canada, con una doppia sfida importante contro Turchia e Svizzera per continuare ad inseguire la qualificazione ai playoff. Dopo il Sunshine Double (Indian Wells e poi Miami) sul cemento americano ed in attesa del primo Masters 1000 sulla terra battuta, cominciano i tornei ATP 250 di Marrakech, Estoril e Houston con quattro giocatori italiani (tra cui il derby tra Fabio Fognini e Alessandro Giannessi in Portogallo) impegnati al debutto nei vari tabelloni principali. Spazio anche per il ciclismo su strada con la tappa inaugurale del ...

