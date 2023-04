Spezia, tegola Joao Moutinho: infrazione ossea al malleolo del piede sinistro (Di lunedì 3 aprile 2023) Joao Moutinho, esterno dello Spezia, dovrà operarsi per un infortunio: una infrazione ossea al malleolo del piede sinistro Joao Moutinho, esterno dello Spezia, dovrà operarsi per un infortunio: una infrazione ossea al malleolo del piede sinistro. COMUNICATO – Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Joao Moutinho in seguito all’insorgere di una sintomatologia dolorosa accusata nei giorni seguenti al reinserimento in gruppo dopo l’infrazione ossea al malleolo del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023), esterno dello, dovrà operarsi per un infortunio: unaaldel, esterno dello, dovrà operarsi per un infortunio: unaaldel. COMUNICATO –Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatorein seguito all’insorgere di una sintomatologia dolorosa accusata nei giorni seguenti al reinserimento in gruppo dopo l’aldel ...

