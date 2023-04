(Di lunedì 3 aprile 2023)tre ragazzi sui 20 anni sonoe altri tre sono in pericolo di vita dopo essere rimaste vittime di colpi d'arma da fuoco in tre distinteavvenute nella notte in diversi sobborghi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tre ragazzi sono morti e altri tre sono in pericolo di vita dopo essere rimaste vittime di colpi d'arma da fuoco in… - Radio1Rai : ??#Marsiglia Almeno 3 ragazzi sui 20 anni sono morti e altri 3 sono in pericolo di vita, vittime di colpi d'arma da… - patriziarutigl1 : RT @Radio1Rai: ??#Marsiglia Almeno 3 ragazzi sui 20 anni sono morti e altri 3 sono in pericolo di vita, vittime di colpi d'arma da fuoco in… - BreakingItalyNe : FRANCIA: Sparatorie nella notte in diversi sobborghi popolari noti per il traffico di droga a nord di Marsiglia: 3… - Damianodanny1 : Guerra X droga Marsiglia 3 morti3 feriti gravi3 ragazzi 20 anni morti altri 3 pericolo colpi d’arma da fuoco in d… -

...sono morti e altri tre sono in pericolo di vita dopo essere rimaste vittime di colpi d'arma da fuoco in tre distinteavvenute nella notte in diversi sobborghi popolari a nord di...È di tre persone morte ed altre tre ferite e ricoverate in gravissime condizioni il bilancio di treavvenute domenica sera nei quartieri popolari del nord di. Ci sono anche altre cinque persone ferite, ma la loro prognosi non sarebbe grave. Le indagini sono state affidate alla ......sono morti e altri tre sono in pericolo di vita dopo essere rimaste vittime di colpi d'arma da fuoco in tre distinteavvenute nella notte in diversi sobborghi popolari a nord di...

Sparatorie a Marsiglia, almeno 3 morti e 3 feriti gravi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Almeno tre ragazzi sui 20 anni sono morti e altri tre sono in pericolo di vita dopo essere rimaste vittime di colpi d'arma da fuoco in tre distinte sparatorie avvenute nella notte in diversi sobborghi ...La città del sud del Paese transalpino è stata teatro di una serie di sanguinose sparatorie, in cui sono state colpite quattro persone. Notte di violenza a Marsiglia. La città del sud della Francia è ...