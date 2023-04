Spalletti non ci sta: 'Milan? Questa cosa non l'ho mai detta' (Di lunedì 3 aprile 2023) Ben prima della sconfitta col Milan, Luciano Spalletti conosceva bene le insidie del doppio confronto di Champions League . Per questo dopo il 4 - 0 rimediato al Maradona l'allenatore del Napoli ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 aprile 2023) Ben prima della sconfitta col, Lucianoconosceva bene le insidie del doppio confronto di Champions League . Per questo dopo il 4 - 0 rimediato al Maradona l'allenatore del Napoli ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Serata allucinante per il #Napoli dei record, che è andato incredibilmente in bambola contro un #Milan concentratis… - tuttosport : IL MILAN È DEVASTANTE: 4-0 AL NAPOLI ???? Non c’è storia al Maradona: i rossoneri annientano 4-0 gli uomini di Spall… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - gioametrano : La discussione tra #spalletti e #maldini comincia prima del video che sta girando. E Leao non c'entra nulla. - Lollaw6 : @itsmealepa Sono cose di campo, o da spogliatoio; è un peccato ci siano le telecamere. Spalletti è un ottimo allena… -