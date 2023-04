(Di lunedì 3 aprile 2023) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la sconfitta contro il Milan «È mancata la qualità di sempre nella costruzione del gioco, mentre loro sono stati bravissimi. Noi non siamo stati feroci come sempre nella conquista della palla, ogni volta l’abbiamo rimessa in discussione una volta riconquistata e loro hanno preso il sopravvento con il loro palleggio di qualità» Molti colleghi a Milano dicono che è stato il miglior Milan stagionale. «È quello che determiniamo noi. Avendo fatto sempre grandi partite, andiamo a stimolare anche gli altri. Che poi il Milan non ne ha bisogno perché sono i campioni d’Italia» Hanno avuto la meglio soprattutto a centrocampo? «Hanno avuto la meglio da tutte le parti. La prestazione del Milan è stata superiore. Noi abbiamo sbagliato alcune cose per troppa voglia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Spalletti: «Le contestazioni ultras ci penalizzano, ma pensiamo al nostro lavoro» A Radio Kiss Kiss: «Non abbiamo… - UgoPaliotto : @1926_cri Parla della stessa Napoli che tirava le pietre contro l'albergo dove stava Spalletti? O quella dello stri… -

Una squadra mai in partita quella di Lucianoche, orfana di Osimhen, non è mai riuscita a ...- Oggi Napoli - Milan è iniziata con tante ore di anticipo per i tifosi partenopei, ...La sua esultanza desta polemica, tanto che anche nel tunnel degli spogliatoi salta fuori un battibecco tra Maldini e. Al 25 arriva il raddoppio proprio dello spagnolo su cross di Bennacer ...aggiunse anche altro, a dire il vero, e cioè che " gli manca solo la cicatrice ed è ... Ma l'impressione è che Kim Minjae, arrivato a sostituire l'amatissimo Koulibaly tra le...

Curve contro De Laurentiis: i motivi dello scontro tra ultrà e presidente del Napoli la Repubblica

Neanche la meravigliosa cavalcata della squadra di Spalletti ha messo fine allo scontro frontale tra il presidente e gli ultrà. Il caro prezzi dei ...Campanello d'allarme in casa Napoli. Una notte da incubo che non cancella quanto di buono fatto fin qui, ma che deve essere d'insegnamento per lo sprint finale e le altre due partite di Champions cont ...