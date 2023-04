Spalletti: “La protesta degli ultras del Napoli ci penalizza” (Di lunedì 3 aprile 2023) Luciano Spalletti dichiara che la protesta degli ultras del Napoli li penalizza come l’assenza di Victor Osimhen Luciano Spalletti ha espresso il suo parere su diversi concetti nella conferenza stampa post gara di Napoli-Milan. Radio Kiss Kiss Napoli durante ‘Radio Goal’ ha riproposto le opinioni: “E’ mancata la qualità di sempre nella costruzione del gioco, mentre loro sono stati bravissimi. Noi non siamo stati feroci come sempre nella conquista della palla. Ogni volta l’abbiamo rimessa in discussione una volta riconquistata e loro hanno preso il sopravvento con il loro palleggio di qualità. Hanno avuto la meglio da tutte le parti. La prestazione del Milan è stata superiore. Noi abbiamo sbagliato alcune cose per troppa voglia di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Lucianodichiara che ladellicome l’assenza di Victor Osimhen Lucianoha espresso il suo parere su diversi concetti nella conferenza stampa post gara di-Milan. Radio Kiss Kissdurante ‘Radio Goal’ ha riproposto le opinioni: “E’ mancata la qualità di sempre nella costruzione del gioco, mentre loro sono stati bravissimi. Noi non siamo stati feroci come sempre nella conquista della palla. Ogni volta l’abbiamo rimessa in discussione una volta riconquistata e loro hanno preso il sopravvento con il loro palleggio di qualità. Hanno avuto la meglio da tutte le parti. La prestazione del Milan è stata superiore. Noi abbiamo sbagliato alcune cose per troppa voglia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti: 'La protesta degli ultras del Napoli ci penalizza' #CalcioNapoli #protesta #Spalletti #Ultras… - VesuvioLive : L’appello di Spalletti agli Ultras: “La protesta ci penalizza come la mancanza di Osimhen” - middleton____ : @ros1900 @CiccCap Kvara ad un certo punto si è anche infastidito con l'arbitro e lui è uno che non protesta mai. Sp… - MauroDs87 : #NapoliMilan una sola squadra in campo il #Milan. Ancora peggio le Curve del Maradona per una stucchevole protesta… - sassyagron : Lozano ed Elmas che ti devono fare su un 4-0 a 70' Per me questa partita è sulla coscienza di Spalletti che non ha… -