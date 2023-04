Sostenibilità, Bologna (illycaffè): nostra visione integrata (Di lunedì 3 aprile 2023) "La nostra visione di Sostenibilità è integrata lungo tutte le fasi della nostra catena del valore. Dai produttori ai consumatori finali. Questo avviene attraverso pratiche di agricoltura sostenibile ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "Ladilungo tutte le fasi dellacatena del valore. Dai produttori ai consumatori finali. Questo avviene attraverso pratiche di agricoltura sostenibile ...

Sostenibilità, Bologna (illycaffè): nostra visione integrata Olga Bologna, Chief Strategy & Investor Relations Officer illycaffè, ha così riassunto il suo intervento sui temi della sostenibilità in occasione dell'evento Innovazione e Made in Italy, promosso da ... Da oggi solo treni elettrici sulla Reggio Emilia - Sassuolo Anche la manutenzione dei treni di Trenitalia Tper punta alla sostenibilità con azioni volte al ...del nuovo impianto di manutenzione realizzato all'interno dello storico Deposito Locomotive di Bologna,... Alta sostenibilità - Club di Roma e transizione ecologica, tra green new deal UE e PNRR ...di "Alta sostenibilità - Club di Roma e transizione ecologica, tra green new deal UE e PNRR" di lunedì 3 aprile 2023 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Gianfranco Bologna ...