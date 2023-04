Sostegno, diritto allo studio negato per tanti alunni con disabilità perché il 50% dei docenti sono precari: appello Anief al ministro dell’Istruzione perché cancelli i posti in deroga (Di lunedì 3 aprile 2023) La peggiore negazione allo studio è quella che si attua sul Sostegno agli alunni disabili: invece di prenderci cura di loro con la massima attenzione, in molti casi li costringiamo a perdere delle lezioni senza che abbiano possibilità di recuperarle. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 aprile 2023) La peggiore negazioneè quella che si attua sulaglidisabili: invece di prenderci cura di loro con la massima attenzione, in molti casi li costringiamo a perdere delle lezioni senza che abbiano possibilità di recuperarle. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Sostegno, diritto allo studio negato per tanti alunni con disabilità perché il 50% dei docenti sono precari: appell… - AniefTorino : Sostegno, diritto allo studio negato per tanti alunni con disabilità perché il 50% dei docenti sono precari: appell… - donaioma : RT @collectivepuppy: @FabioWolf85 @UAAR_it @rgrendene Con la morte degli anziani, di coloro che più hanno risentito e diffuso il bigottismo… - AniefTorino : Anief su Teleborsa - Sostegno, supplente 1 insegnante su 2. Il sindacato: trasformiamo posti in deroga in organico… - nomamil : RT @collectivepuppy: @FabioWolf85 @UAAR_it @rgrendene Con la morte degli anziani, di coloro che più hanno risentito e diffuso il bigottismo… -