(Di lunedì 3 aprile 2023) Evidenziando un episodio di Inter-Fiorentina conprotagonista,avanza una problematica chedovrebbe risolvere. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore intervenuto nello studio di “La Domenica Sportiva”. PASSAGGIO – Robertoevidenzia un problema che riguarda la gestione di Simoneall’Inter. Così l’ex calciatore ospite sulle reti di Rai 2: «Il problema più grande disi vede nell’di Henrikh. Lui fa una corsa da centrocampo e, invece di dare la palla a Romelu Lukaku, cerca l’personale. In queste situazioni si vede come l’allenatore deve incidere nel creare un gruppo. Lìdoveva passarla all’attaccante. Magari con quell’occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sosa: «Inzaghi crei un gruppo! Azione di Mkhitaryan allarmante! Spiego» - -

Sarri stacca l'Inter diPoi Zaccagni scappa sulla sinistra a Marlon, la tira in mezzo dove ... Ora i padroni di casa spingono e alloraallora si copre con Maggiore per Piatek, un ...Allenatore:. FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; ... Bologna - Udinese BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch,, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; ...Roberto El Pampa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune ... Inter squadra che sembra non avere una quadra di gioco "Sembra che nemmeno...

Sosa: «Inzaghi crei un gruppo! Azione di Mkhitaryan allarmante! Spiego» Inter-News.it

Le parole dell'ortopedico del San Raffaele Marco Astori Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Matteo Vitali, ortopedico presso l'ospedale San Raffaele di Milano, ha parlato così degli infortuni m ...“Champions Quando è stato sorteggiato il Napoli, la fortuna è stata evidente non soltanto per gli azzurri, ma anche per Benfica, Inter e Milan".