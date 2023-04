Sorpresi a rubare grondaie in rame, due denunce nel Sannio (Di lunedì 3 aprile 2023) Comunicato Stampa Non si fermano i serrati controlli del territorio messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento per il contrasto ai reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali dell’area. I … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di lunedì 3 aprile 2023) Comunicato Stampa Non si fermano i serrati controlli del territorio messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento per il contrasto ai reati predatori, con particolare riguardo ai furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali dell’area. I … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppediemme : @zeropregi Tanto bravi ad interrogarsi su Via Rasella ma mai hanno chiesto a quelli del battaglione 'Barbarigo' se… - IlTemer : @CancAtomic Quando vi sbatteranno il caxxo in testa non fingetevi sorpresi. Non sapete nemmeno rubare. Vi scoprono sempre. Scemi goBBolesi. - Antonie91436480 : @IvanLeBon @FrancescoLollo1 Collaborazionisti con i nazisti ruZZi che hanno invaso L'Ucraina. Sciacalli sorpresi a… -